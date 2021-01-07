Pakistan, Afganistan topraklarının Pakistan'a karşı terör faaliyetleri için kullanılmasına tepki gösterdi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Afganistan topraklarında konuşlanan ve Pakistan güvenlik güçlerini hedef alan teröristlere karşı Kabil yönetimini harekete geçmeye çağırdı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, Afganistan topraklarında konuşlanan ve Pakistan güvenlik güçlerini hedef alan teröristlere karşı Kabil yönetimini harekete geçmeye çağırdı.

Sözcü Çavdri, yaptığı açıklamada, Afganistan topraklarının teröristlerce Pakistan'a karşı eylem düzenlemek için kullanıldığını söyledi.

Çavdri, Kabil hükümetine, Afganistan topraklarında konuşlanan ve Pakistan güvenlik güçlerini hedef alan teröristlere karşı harekete geçme çağrısı yaptı.

Pakistan yönetimi, Afganistan topraklarında yer alan teröristlerin Pakistan güvenlik güçlerine saldırılar düzenlediğini savunuyor.

Pakistan Ordusundan dün yapılan açıklamada, sınırdaki Mohmand bölgesinde yer alan güvenlik noktasına, Afganistan tarafındaki teröristlerce saldırı düzenlendiği ve çıkan çatışmada bir askerin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Saldırının, 5 Ocak'ta Taliban ile Afganistan heyetleri arasında Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşamasının Katar'ın başkenti Doha'da başlamasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekmişti.

Afganistan ve Pakistan, barış sürecini sabote etmek isteyen "huzur bozucuların" rollerine karşı daha önce uyarıda bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı