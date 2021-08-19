Pakistan-Afganistan sınırındaki ticari hareketlilik arttı
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Pakistan-Afganistan sınırındaki ticari hareketlilik arttı

Pakistan-Afganistan sınırındaki ticari hareketlilik arttı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan-Afganistan sınırındaki ticari hareketliliğinin arttığı bildirildi.

Pakistan-Afganistan sınırındaki ticari hareketliliğinin arttığı bildirildi.

Dawn gazetesinin Pakistan gümrüğünden elde ettiği verilere dayandırdığı habere göre, 15 Ağustos'ta sınır kapılarından ithalat ve ihracat için mal taşıyan 475 tır geçiş yaparken, 17 Ağustos'ta ise sınır kapılarından geçen tırların sayısı 1123 oldu.

Üst düzey bir gümrük yetkilisi, bu rakamın daha da artmasını beklediklerini söyledi.

Yetkililer, sınırdaki Afgan yetkililerinin Pakistan'a dönecek şoförlerinden 116-290 dolar arasında para istemesinin, sınırlardan geçen tır sayısının düşmesine yol açtığını belirtiyor. Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından ise söz konusu ücretin istenmediği aktarıldı.

Kabil ile İslamabad arasındaki gergin ilişkiler sebebiyle iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2020'de 754 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Bu rakam daha önce 1,5-2 milyar dolar civarındaydı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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