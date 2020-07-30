Pakistan-Afganistan sınırındaki protestolarda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
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Pakistan-Afganistan sınırındaki protestolarda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

Pakistan'ın Afganistan sınırında çıkan protestolarda güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Pakistan-Afganistan sınırındaki protestolarda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
30.07.2020 23:57 | Son Güncelleme: 31.07.2020 01:43

Pakistan'ın Afganistan sınırında çıkan protestolarda güvenlik güçlerinin ateş açması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Çaman bölgesinde vatandaşlar korona virüs salgını nedeniyle geçişlere kapalı olan Afganistan sınırının yeniden açılması için protesto düzenledi. Protestocuların çoğunluğunu Afganistan'da çalışan işçiler oluşturdu. Protestolar sırasında tansiyonun yükselmesi ile korona hastalarının karantinasında kullanılan tesis ateşe verildi. Pakistan güvenlik güçleri ise olayları bastırmak için ateş açtı. Açılan ateşte 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Çıkan olaylarda sınır bölgesi savaş alanına döndü.

Yetkililer, göstericilerin barikatları yıkarak, sınırı zorla geçmeye çalıştıklarını açıkladı. Güvenlik güçleri, göstericilerin Ulusal Veritabanı ve Kayıt Kurumu (NADRA) ile Ulusal Afet Kurumu'na (NDMA) ait 100 konteyner ve çadırı ateşe verdiklerini iddia etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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