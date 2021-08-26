Pakistan-Afganistan sınırında teröristlerin ateş açması sonucu bir Pakistan askeri öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, sınırdaki güvenlik noktasına Afganistan tarafından teröristlerin ateş açması sonucu bir Pakistan askeri hayatını kaybetti, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, sınırdaki güvenlik noktasına Afganistan tarafından teröristlerin ateş açması sonucu bir Pakistan askeri hayatını kaybetti, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Afganistan sınırındaki Lower Dir bölgesinde yer alan güvenlik noktasına, hududun diğer tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda bir Pakistan askerinin yaşamını yitirdiği aktarılırken, bir teröristin etkisiz hale getirildiği ve 3 teröristin de yaralandığı ifade edildi.

Saldırıyı gerçekleştirenlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi verilmedi.

Öte yandan Pakistan, terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan topraklarını kullanarak güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirdiğini belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı