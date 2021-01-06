Pakistan-Afganistan sınırında ateş açan teröristler bir Pakistan askerini öldürdü
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Pakistan-Afganistan sınırında ateş açan teröristler bir Pakistan askerini öldürdü

06.01.2021 22:19 | Son Güncelleme: 06.01.2021 22:22
Pakistan-Afganistan sınırında ateş açan teröristler bir Pakistan askerini öldürdü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, sınırdaki güvenlik noktasına Afganistan tarafından ateş açan teröristler, 1 Pakistan askerini öldürdü.

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, sınırdaki güvenlik noktasına Afganistan tarafından ateş açan teröristler, 1 Pakistan askerini öldürdü.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Afganistan sınırındaki Mohmand bölgesinde yer alan güvenlik noktasına, hududun diğer tarafından saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, Pakistan birliklerinin teröristlerin ateşine anında cevap verdiği, saldırıda 1 askerin ise hayatını kaybettiği ifade edildi.

Henüz üstlenin olmadığı saldırının, dün Taliban ile Afganistan heyetleri arasında Afganlar arası müzakerelerin ikinci aşamasının Katar'ın başkenti Doha'da başlamasının ardından gerçekleşmesi dikkat çekti.

2014'ten bu yana 5 binden fazla militan etkisiz hale getirildi

Afganistan ve Pakistan, barış sürecini sabote etmek isteyen "huzur bozucuların" rollerine karşı daha önce uyarıda bulunmuştu.

İslamabad yönetimi, Pakistan Talibanı'nın (TTP) güvenlik güçlerine saldırılar düzenlemek için sınırın diğer tarafında kamplar kurduğunu öne sürüyor.

TTP'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014'ten bu yana 5 binden fazla militan etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

Afganistan-Pakistan sınırı, Veziristan ve Aşiretler Bölgesi'nde etkili olan TTP, 2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu. TTP, kendisine amaç olarak Pakistan'da şeriat hükümlerini uygulamayı ve ABD'nin Afganistan operasyonuna karşı çıkmayı belirledi.

TTP, 2008'de Pakistan tarafından "yasaklı örgüt" olarak belirlendi, 2014'te başlayan Zarb-e Azb askeri operasyonuyla da Pakistan sınırları dışına çıkarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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