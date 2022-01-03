Pakistan: Afganistan sınırına tel örgü çekmeyi sürdüreceğiz

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ülkenin çıkarlarını koruyacaklarını vurgulayarak, "Biz sessiz değiliz. Afganistan sınırına tel örgü çektik ve bu devam edecek." dedi.

Yerel basındaki haberlere göre, Kureyşi, başkent İslamabad'da yaptığı basın toplantısında, Afganistan sınırındaki tel örgülere ilişkin meseleyi diplomatik şekilde çözmek için Taliban ile iletişim halinde olduklarını belirtti.

Pakistan'ın çıkarlarını koruyacaklarını vurgulayan Kureyşi, "Biz sessiz değiliz. Afganistan sınırına tel örgü çektik ve bu devam edecek." diye konuştu.

Kureyşi, Afganistan'ın kardeş ve dost ülke olduğuna işaret ederek, bazılarının bu konuyu gereksiz yere gündeme getirdiğini söyledi.

Aralık 2021'de sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir görüntüde, Taliban güçlerinin Pakistan sınır birliklerince sınır hattına ördüğü dikenli telleri topladığı görülmüştü.

Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı Sözcüsü İnayetullah Harezmi, 23 Aralık 2021'de Pakistan'ın sınıra tel örgü çekmeye ve ikilik oluşturmaya hakkı olmadığını belirterek, İslamabad'ın bu adımını uygunsuz ve yasa dışı olarak nitelendirmişti.

ABD Çin geriliminde Pakistan'ın duruşu

Pakistan'ın ABD ile Çin arasındaki yükselen tansiyonda ne tarafta durduğuna dair soruya karşılık ise Kureyşi, İslamabad'ın herhangi bir kampın parçası olmayacağını vurguladı.

Kureyşi, Pakistan'ın ABD ile Çin arasında tansiyonu yatıştırmaya yönelik rol oynayacağını kaydetti.

Tartışmalı sınır hattı

Pakistan, Afganistan ile 2 bin 670 kilometrenin üzerinde sınırı bulunuyor. İslamabad yönetimi, 2017'de hudut üzerinden yasa dışı geçişleri, militanların sızmalarını ve kaçakçılığı önlemek için sınıra tel örgü çekmeye başladı. Pakistanlı yetkililer, sınıra çekilen tel örgünün yüzde 90'ından fazlasının tamamlandığını belirtiyor.

"Durand Hattı" olarak bilinen söz konusu sınır, 1893'te o dönem İngiliz Hindistan'ı Dışişleri Bakanı Sir Mortimer Durand ile Afganistan Şahı Emir Abdurrahman Han arasındaki anlaşmayla belirlenmişti.

Pakistan, Durand Hattı'nı uluslararası sınır olarak kabul etmesine rağmen Afganistan bu sınırı tanımıyor. Bu nedenle iki ülke askerleri arasında sınırda sürekli çatışmalar yaşanıyor.

Pakistan sınır askerleri geçen yıllarda Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ve Kunar vilayetlerine yönelik havan ve füze saldırıları düzenlemiş ve arada iki tarafın sınır birlikleri arasında çatışmaların yaşanmasına neden olmuştu.

İslamabad yönetimi ise bu saldırıların Tehrik-i Taliban Pakistan (TTP) üyelerine yönelik olduğunu açıklamıştı.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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