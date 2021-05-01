Pakistan, Afganistan'ın Logar vilayetinde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı
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Pakistan, Afganistan'ın Logar vilayetinde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı

Pakistan, Afganistan'ın Logar vilayetinde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan, Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Pakistan, Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan hükümeti ve halkının saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı ve yaralıların da bir an önce iyileşmesini dilendiği belirtildi.

Açıklamada, Pakistan'ın terörün tüm biçim ve tezahürlerini kınadığı vurgulanarak, İslamabad yönetiminin bu acı zamanda terör belasına karşı mücadele eden Afgan kardeşlerinin yanında durduğuna dikkat çekildi.

Pakistan'ın Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığı belirtilen açıklamada, İslamabad yönetiminin Afganistan'ı barış, ilerleme ve refah yolunda desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Afganistan'ın Logar vilayetinde dün iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 30 kişi ölmüş, 90'ın üzerinde kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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