Pakistan, Afganistan'daki 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasından memnun
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Pakistan, Afganistan'daki 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasından memnun

Pakistan, Afganistan Büyük Halk Meclisinin (Loya Cirga), ağır suçlara karışan 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılması yönünde verdiği onayı memnuniyetle karşıladı.

Pakistan, Afganistan'daki 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasından memnun
12.08.2020 21:35 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:38

Pakistan, Afganistan Büyük Halk Meclisinin (Loya Cirga), ağır suçlara karışan 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılması yönünde verdiği onayı memnuniyetle karşıladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Afganistan'ın görev süresi sona eren İslamabad Büyükelçisi Şükrullah Atıf Meşal, Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'ye veda ziyaretinde bulundu.

Kureyşi, ziyarette, Afganistan'da Büyük Halk Meclisinin, Taliban üyesi mahkumların serbest bırakılması yönündeki teklifini memnuniyetle karşıladı.

Afganistan'da Taliban ve hükümet arası müzakerelerin "en erken" sürede başlayarak 18 yıllık savaşı sona erdireceğini umduğunu belirten Kureyşi, Afgan yönetimine "Afganistan'da kapsamlı, geniş tabanlı ve kapsayıcı bir siyasi çözüm elde etmek için bu tarihi fırsatı değerlendirme" çağrısında bulundu.

Meşal de Bakan Kureyşi'ye, Pakistan-Afganistan ikili ilişkilerini daha da geliştirmeye yönelik kişisel ilgisi ve Dışişleri Bakanlığınca verilen kalıcı destek için teşekkür etti.

Afganistan Cumhurbaşkanı kararname imzaladı

Afgan medyasının ismi açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Büyük Halk Meclisinin teklifini kabul eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, pazartesi günü 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılması için bir kararname imzaladı.

Yerel basına göre, Afganistan hükümeti, bugüne kadar Taliban listesinde yer almayan 500 mahkuma ilaveten 4 bin 600 Taliban üyesi mahkumu serbest bıraktı.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasına göre, 5 bin Taliban mahkumuna karşılık 1000 güvenlik görevlisinin serbest bırakılması gerekiyor.

400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasına onay

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 7 Ağustos'ta başlayan Büyük Halk Meclisi, 9 Ağustos'ta ağır suçlara karışan 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasına onay vermişti.

Büyük Halk Meclisinin kapanış toplantısında konuşan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, 3 gün devam eden Loya Cirga üyelerinin büyük suçlara karışan 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasına onay verdiğini söylemişti.

Söz konusu mahkumların en kısa zamanda serbest bırakılacağını ifade eden Gani, böylece 29 Şubat'ta ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşması metninde belirtilen 5 bin mahkumun serbest bırakılma sürecinin tamamlanacağını belirtmişti.

Gani, artık Taliban için Afganlar arası müzakerelerin başlamasının önünde hiçbir engel kalmadığını kaydetmişti.

Loya Cirga üyelerinin isteği üzerine Taliban'ın ateşkes yapmasını istediklerini dile getiren Gani, bundan sonraki sürecin Taliban'ın vereceğe karara bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gani, "Loya Cirga üyelerinin isteği üzerine görev ihlali nedeniyle şu an hapiste bulunan tüm güvenlik güçleri de serbest bırakılacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın 'IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi' sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu Politika
Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı Güncel
Lüks cipte can pazarı! Sürücü sıkıştığı yerden 1 saatte kurtarıldı
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Politika
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı Magazin
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Magazin
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz
Esed rejiminin İdlib'de sızma girişimi püskürtüldü
Esed rejiminin İdlib'de sızma girişimi püskürtüldü
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar
Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili 'acil koduyla' ulusa sesleniş konuşması yaptı
Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı
İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti
İngiltere'de 30 yıllık turizm firması iflas etti
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! 'CHP Genel Başkanı kim olmalı?' sorusunda İnce sürprizi
Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var
Yangında iki çocuğunu yitiren anneden yürek yakan haykırış
Yangında iki çocuğunu yitiren anneden yürek yakan haykırış
Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum
Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum
Son Dakika: Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti
Son Dakika: Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy görevinden istifa etti
Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan okulların başlamasıyla ilgili öneri: Yüz yüze eğitim en az 1 ay daha başlamamalı
Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan okulların başlamasıyla ilgili öneri: Yüz yüze eğitim en az 1 ay daha başlamamalı
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
3 aydır kayıp olan iş insanının, foseptikte elleri ve ayakları bağlı cesedi bulundu
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını görücüye çıkarmasıyla birlikte satış sitesi çöktü
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Bodrum'da kadınların 'Niye bakıyorsunuz' kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı
Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Yonca Evcimik Orhan Gencebay
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Çocuk Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: Pakistan, Afganistan'daki 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasından memnun - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 21:43:43. #1.15#
title