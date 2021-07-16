Pakistan, Afganistan Barış Konferansı'nın ertelendiğini duyurdu
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Pakistan, Afganistan Barış Konferansı'nın ertelendiğini duyurdu

Pakistan, Afganistan Barış Konferansı'nın ertelendiğini duyurdu
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, başkent İslamabad'da yapılması planlanan Afganistan Barış Konferansı'nın ertelendiğini duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, başkent İslamabad'da yapılması planlanan Afganistan Barış Konferansı'nın ertelendiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 17-19 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan Afganistan Barış Konferansı'nın, Kurban Bayramı'nın sonrasına ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, konferansa ilişkin yeni tarihin daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, dün, ülkesinin 17-19 Temmuz'da Afganistan Barış Konferansı'na ev sahipliği yapacağını açıklamıştı.

Çavdri, söz konusu konferansın ertelenmesiyle ilgili spekülasyonların ise tamamen yersiz olduğunu vurgulamıştı.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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