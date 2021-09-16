Pakistan, ABD'nin "ilişkileri yeniden değerlendirme" yaklaşımını uygun bulmuyor

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın "Pakistan ile ilişkileri yeniden değerlendireceğiz." şeklindeki açıklamasının, "iki ülke arasındaki yakın iş birliği ile uyumlu olmadığını" bildirdi.

Sözcü Ahmed, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ABD'nin El-Kaide'ye karşı mücadelesinde kritik rol oynadığını belirtti.

Ahmed, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın "Pakistan ile ilişkileri yeniden değerlendireceğiz." şeklindeki açıklamasını sürpriz olarak nitelendirerek, bunun iki ülke arasındaki yakın iş birliği ile uyumlu olmadığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 13 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'ın geleceğinde oynamasını isteyeceği rolü formüle etmek için Pakistan ile ilişkilerini yeniden değerlendireceğini söylemişti.