Pakistan, ABD'nin 'ilişkileri yeniden değerlendirme' yaklaşımını uygun bulmuyor - Haberler
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Pakistan, ABD'nin "ilişkileri yeniden değerlendirme" yaklaşımını uygun bulmuyor

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Pakistan, ABD'nin

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın "Pakistan ile ilişkileri yeniden değerlendireceğiz.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Asım İftikhar Ahmed, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'ın "Pakistan ile ilişkileri yeniden değerlendireceğiz." şeklindeki açıklamasının, "iki ülke arasındaki yakın iş birliği ile uyumlu olmadığını" bildirdi.

Sözcü Ahmed, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ABD'nin El-Kaide'ye karşı mücadelesinde kritik rol oynadığını belirtti.

Ahmed, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın "Pakistan ile ilişkileri yeniden değerlendireceğiz." şeklindeki açıklamasını sürpriz olarak nitelendirerek, bunun iki ülke arasındaki yakın iş birliği ile uyumlu olmadığını kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 13 Eylül'de yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'ın geleceğinde oynamasını isteyeceği rolü formüle etmek için Pakistan ile ilişkilerini yeniden değerlendireceğini söylemişti.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Pakistan, ABD'nin 'ilişkileri yeniden değerlendirme' yaklaşımını uygun bulmuyor - Haberler
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