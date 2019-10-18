Pakistan'a terörün finansmanını kesmesi için şubata kadar süre

18.10.2019 15:43

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütüne (OECD) bağlı Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), terör finansmanının önlenmesi ve kara para aklanmasıyla mücadelesini yetersiz bulduğu Pakistan'a gerekli önlemleri alması için şubata kadar zaman verdi.

FATF'den yapılan açıklamada, Pakistan'ın gerekli önlemleri almakta ciddiyet gösterdiği ama "terör finansmanı ve kara para aklanmasını hala kesemediği" gerekçesiyle gri listede tutulmaya devam edileceği bildirildi.

Pakistan'a eylem planını yerine getirmesi için zaman tanınacağı belirtilen açıklamada, "FATF, Pakistan'a eylem planını yerine getirebilmesi için Şubat 2020'ye kadar süre tanımıştır. Bir sonraki genel kurulda gerekli önlemler alınmadığı takdirde, FATF harekete geçecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Pakistan'ın gösterdiği ilerlemeye ilişkin ise şunlar kaydedildi:

"Haziran 2018'den beri Pakistan, kara para aklanması ve terörün finansmanının engellenmesine yönelik FATF Asya Pasifik Grubunun kararlarının uygulanmasına yönelik üst düzey siyasi taahhütte bulundu. Pakistan son dönemde bu kararların uygulanması noktasında gelişme kaydetmiştir."

Atılan adımların yeterli olmadığı belirtilen açıklamada, Pakistan'ın eylem planında talep edilen 27 maddeden sadece 5'ini yerine getirdiği vurgulandı.

Kara listeye alınma riski bulunuyor

Geçen yıl haziranda yapılan FATF Genel Kurulu'nda 37 üyeli örgüt, Pakistan'ı kara para aklanmasını engelleyemediği ve terörün finansmanıyla yeterli mücadele etmediği gerekçesiyle gri listeye almıştı.

Üye ülkelerden sadece Türkiye ve Çin, öneriye ret oyu kullanmıştı.

Pakistan'a kara listeye girmemesi için ekonomi, emniyet ve hukuk alanında atması gereken adımlardan oluşan 27 maddelik eylem planı verilmişti.

Gri ve kara listede yer almanın en büyük etkisi, ekonomik alanda görülüyor. Bu durum ülkelerin terörün finansmanını ve kara para aklamayı önleme yeteneği olmadığı anlamına geliyor ve bu yönüyle uluslararası finans piyasaları için risk taşıyor.

FATF gri ve kara listesindeki ülkelerin uluslararası bono ticareti, borç alma, havale alma veya göndermeyle uluslararası ticaret yapma yeteneği kısıtlanabiliyor ya da tamamen ortadan kaldırılabiliyor.

Ancak 2012-2015'te gri listede yer alan Pakistan, bu kısıtlamalara maruz kalmamıştı.

FATF'nin 37 üyesi bulunuyor

Ülke, kara listeye alındığında ise söz konusu yaptırımlar ülkeler nezdinde uygulanıyor. Özellikle ABD yasaları, FATF kara listesindeki ülkelere yaptırım uygulama imkanı tanıyor.

OECD bünyesinde 1989'da kurulan FATF, kara paranın aklanmasıyla mücadeleye ilişkin tavsiye ve kuralları belirleyen bir örgüt. Türkiye'nin 1991'de üye olduğu FATF'nin 35 ülke ve 2 kurumdan oluşan toplam 37 üyesi bulunuyor.

Örgüt, 11 Eylül saldırılarının yaşandığı 2001'den bu yana terörün finansmanının kontrolü görevini de yürütüyor.

Kaynak: AA