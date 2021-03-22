Pakistan, 2 yılın ardından Hindistan ile arasındaki su sorununu görüşecek
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Pakistan, 2 yılın ardından Hindistan ile arasındaki su sorununu görüşecek

22.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:02
Pakistan, 2 yılın ardından Hindistan ile arasındaki su sorununu görüşecek

Pakistan'ın İndus Nehri'nden sorumlu delegasyonu, Cammu Keşmir'deki anlaşmazlıklar nedeniyle 2 yıldır yapılamayan ancak her yıl gerçekleşmesi gereken görüşmeler için Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gitti.

Pakistan'ın İndus Nehri'nden sorumlu delegasyonu, Cammu Keşmir'deki anlaşmazlıklar nedeniyle 2 yıldır yapılamayan ancak her yıl gerçekleşmesi gereken görüşmeler için Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye gitti.

Pakistan'ın İndus Suları Komisyonu Başkanı Mahir Ali Şah ile beraberindeki 8 kişilik heyet, P.K. Saxena başkanlığındaki Hindistan heyeti ile görüşecek.

İki gün sürecek görüşmelerde İslamabadlı yetkililerin, iki ülkenin paylaştığı altı nehirden biri olan Chenab Nehri üzerinde, Hindistan'ın gerçekleştirmeyi planladığı 4 enerji projesine itiraz etmesi bekleniyor.

Ali Şah geçen hafta yaptığı açıklamada, "Pakal Dul ve Ratle enerji projesi de dahil olmak üzere Hindistan'ın tartışmalı 4 hidroelektrik projesine karşı kararlı duruşumuzu koruyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Adının açıklanmasını istemeyen Pakistanlı bir bakanlık yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl yapılması gereken görüşmelerin 2019'dan bu yana yapılmamasının nedeninin, Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü tek taraflı olarak ihlal etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının getirdiği koşullar olduğunu belirtmişti.

İndus Suları Anlaşması

Pakistan ile Hindistan arasında, Dünya Bankası garantörlüğünde 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'na göre, İndus Nehri'ni besleyen 6 nehirden Beas, Ravi ve Sutlej akarsularının kontrolü Hindistan'a verilmişti.

Hindistan'a verilen nehirler İndus'u daha çok beslediği için Pakistan'a bu nehirler üzerinde haklar tanınmıştı. Anlaşmaya Hindistan'ın enerji üretimi, tarım ve balıkçılık hakları olduğu maddesi de eklenmişti.

Pakistan, bu üç nehirden akan suyun bir kısmını kendisiyle paylaşmak zorunda olan Hindistan'ın su akışını engelleyen baraj projeleri nedeniyle son olarak geçen yıl Dünya Bankası'na şikayette bulunmuştu.

Anlaşmanın garantörü Dünya Bankası'nın iki ülke yetkilileriyle Mayıs 2020'de Washington'da yaptığı toplantılar, karar alınamadan sona ermişti.

Söz konusu düzenlemeye rağmen Hindistan, 2007'de inşasına başladığı Kişanganga Barajı'nı 2018'de Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katıldığı törenle açmıştı.

Hindistan'ın inşa ettiği barajlar nedeniyle Pakistan'da su kıtlığı ya da su baskını riskleri bulunuyor.

Pakistan ekonomisinin yüzde 20'si İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya

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