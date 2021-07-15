Pakistan, 17-19 Temmuz'da Afganistan Barış Konferansı'na ev sahipliği yapacak
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Pakistan, 17-19 Temmuz'da Afganistan Barış Konferansı'na ev sahipliği yapacak

Pakistan, 17-19 Temmuz'da Afganistan Barış Konferansı'na ev sahipliği yapacak
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, ülkesinin 17-19 Temmuz'da Afganistan Barış Konferansı'na ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zahid Hafız Çavdri, ülkesinin 17-19 Temmuz'da Afganistan Barış Konferansı'na ev sahipliği yapacağını açıkladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, haftalık basın toplantısında konuşan Çavdri, söz konusu konferansın ertelenmesiyle ilgili spekülasyonların tamamen yersiz olduğunu vurguladı.

Çavdri, Pakistan'ın 17-19 Temmuz'da Afganistan Barış Konferansı'na ev sahipliği yapacağını belirterek, Afgan liderlerin konferansa katılacağını ve bunun devam eden barış çabalarına hareket kazandıracağını ifade etti.

Öte yandan, yerel basındaki haberlerde, Çavdri'nin Taliban'ın konferansa davet edilmediğini söylediği aktarıldı.

Konferansa davet edilenler arasında Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, eski Afganistan Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar'ın da bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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