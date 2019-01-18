Pakistan, 1,6 Milyon Dolarlık Saç İhraç Etti

Pakistan Ticaret, Tekstil, Sanayi, Üretim ve Yatırım Bakanı Abdul Razak Davud, Pakistan'ın son 5 yılda 1,6 milyon dolarlık insan saçı ihraç ettiğini açıkladı.

Parlamentoda milletvekillerini bilgilendiren Davud, en çok satışın Çin, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapıldığını belirtti.

En çok saç satılan Çin'e yaklaşık 105 kilogram saç satıldığını kaydeden Davud, bu ihracattan 132 bin dolar elde edildiğini söyledi.

Davud, toplam ihracattan ise 1,6 milyon dolar gelir elde ettiklerini aktardı.

Pakistan, saç ihraç eden ülkeler arasında beşinci sırada yer alıyor.

Dünya saç ihracatının yüzde 2'sini yapan Pakistan'ın önünde ABD, Hindistan, Hong Kong ve Singapur bulunuyor.

En çok saç ihraç eden ülke ABD, dünya saç ihracatının yüzde 42'sini yapıyor.

Saçlar en çok peruk ve saç kaynağı yapımında kullanılıyor.

Kaynak: AA