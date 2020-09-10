PAKETTEKİ HAVALI TÜFEK ATEŞ ALDI, KARGO PERSONELİ YARALANDI
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

PAKETTEKİ HAVALI TÜFEK ATEŞ ALDI, KARGO PERSONELİ YARALANDI

İZMİR'de bir kargo firmasının transfer şubesinde çalışan Yusuf S. (21), iddiaya göre içerisinde havalı tüfek olan paketi taşıdığı sırada, havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından vurularak yaralandı.

10.09.2020 07:29 | Son Güncelleme: 10.09.2020 07:34

İZMİR'de bir kargo firmasının transfer şubesinde çalışan Yusuf S. (21), iddiaya göre içerisinde havalı tüfek olan paketi taşıdığı sırada, havalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından vurularak yaralandı. Hastaneye kaldırılan gencin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında Bornova ilçesi Kemalpaşa Caddesi üzerindeki bir kargo firmasının transfer merkezinde yaşandı. Yusuf S. içerisinde havalı tüfek olduğu öğrenilen paketi taşıdığı sırada, tüfek henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş aldı. Talihsiz genç, karnına isabet eden saçma sonucu yaralandı. Olayı gören iş arkadaşları, durumu 112 ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf S.'yi ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavisi süren gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Yusuf S.'nin yaralanmasına neden olan havalı tüfek paketi polis merkezine götürüldü.

PAKETTEKİ HAVALI TÜFEK ATEŞ ALDI, KARGO PERSONELİ YARALANDI

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatih Artman Acun Ilıcalı Meryem Uzerli Tayanç Ayaydın
Spor Can Bartu Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Sezgin Erdoğan
Şu an buradasınız: PAKETTEKİ HAVALI TÜFEK ATEŞ ALDI, KARGO PERSONELİ YARALANDI - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.9.2020 07:35:12. #1.14#
title