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Paketleme ve ambalaj tesisinde 20 kadına iş imkânı sağlanacak

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede kurulacak paketleme ve ambalaj tesisinde 20 kadına iş imkanı sağlanacağını açıkladı.

Paketleme ve ambalaj tesisinde 20 kadına iş imkânı sağlanacak
26.07.2020 11:21 | Son Güncelleme: 26.07.2020 11:25

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede kurulacak paketleme ve ambalaj tesisinde 20 kadına iş imkanı sağlanacağını açıkladı.

Tarım Kredi Kooperatifi, Bilecik'in Osmaneli ilçesinin en büyük sorunu olan kaliteli ürünleri satma ve pazarlamada yaşadığı sıkıntıya destek olmak için Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali'nden karpuz, kavun, şeftali, domates, ıspanak alımına başladı. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz'a ilçelerinde tarıma destek oldukları teşekkür eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Kooperatif iştiraki olan şirket, ilçemiz çiftçisi olan Mesut Ertuğrul'dan 16 bin 180 kilo karpuz alarak siftahı başlattık. Gaziler köyünden şeftali, Selcik köyünden karpuz, Medetli köyünden kavun, diğer köylerimizden de domates, ıspanak, ayva, üzüm, marul, kış sebzeleri alımı yapacaklar" dedi.

Paketleme ve ambalaj tesisi kurulacak

Başkan Şahin, ilçeye kurulacak olan paketleme ve ambalaj tesisi ile birçok kişiye istihdam sağlanacağını söyleyerek, "Osmaneli Belediyesi Paketleme ve Ambalajlama Tesislerinde en az 20 kadına iş imkanı sağlanacak. Osmaneli Belediyesi olarak tarımda yatırımlarımızı sürdürerek çiftçimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Tarımda yeni ürünler ve yeni pazarlar hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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