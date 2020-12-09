Paket servis saatleri düzenlendi, esnaf umutlandı
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Paket servis saatleri düzenlendi, esnaf umutlandı

09.12.2020 12:34 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:39
Paket servis saatleri düzenlendi, esnaf umutlandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 yıldır aperatif salonu işletmeciliği yapan Arif Üstünlük, paket servis saatlerinde yapılan düzenlemeden memnun olduklarını ifade ederek, "Düzenlemenin etkisini bu haftasonu göreceğiz" dedi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde 19 yıldır aperatif salonu işletmeciliği yapan Arif Üstünlük, paket servis saatlerinde yapılan düzenlemeden memnun olduklarını ifade ederek, "Düzenlemenin etkisini bu haftasonu göreceğiz" dedi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz haftalarda içkili, içkisiz restoran, kafeterya, kahvehane gibi birçok işletmeye düzenleme getirilirken, Aydın İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar sonrasında sokağa çıkma yasağının olduğu haftavbsonunda, paket servis saatlerinde de düzenleme yapıldı. Haftavsonu uygulanan 56 saatlik kısıtlama süresinde paket servis saatlerinin gece 24.00'a kadar genişletilmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Efeler'de 19 yıldır aperatif salonu işletmeciliği yapan Arif Üstünlük, "Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu hiç iş olmadı. Çünkü insanlar alışverişini yiyecek ve içeceklerini fazladan aldı. Eve de kapanınca haklı olarak onları tüketti. Bu sebepten her esnafın işi olumsuz etkilendi. Paket servis saat düzenlemesinin etkisini bu hafta sonu daha net görürüz. Hafta içi saat 18.00'a kadar işlerimiz sakin geçiyor ve fazla sirkülasyon olmuyor. Saatlerde yapılan değişiklikler sayesinde gece 12'ye kadar hizmet vermeye devam ediyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için gel al hizmetimiz yoktur. Hafta içi kısıtlama sebebiyle saat 20'ye kadar gel al hizmeti veriyoruz" dedi.

"Etkisini bu hafta göreceğiz"

Kendi imkanlarıyla ayakta kalmaya çalıştıklarını ifade eden Üstünlük; "Bu süreçte kendi çabalarımızla idare etmeye çalışıyoruz. Çalışan personelimiz de evine ekmek götürmek zorunda. Devletin sunduğu desteklerden de yararlanıyoruz. Ayrıca paket servis saatlerinde yapılan değişikliğinde etkisini bu hafta sonu göreceğiz. Zor durumda olan esnaf arkadaşlarımız var. Geçimini zor sağlıyor. İnşallah bu başımıza bela olan korona virüs illetinden bir an önce kurtuluruz" dedi. - AYDIN

Paket servis saatleri düzenlendi, esnaf umutlandı
Paket servis saatleri düzenlendi, esnaf umutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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