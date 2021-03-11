Paket servis çalışanlarını anlattığı kısa belgeselle finale kaldı
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Paket servis çalışanlarını anlattığı kısa belgeselle finale kaldı

11.03.2021 12:44 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:05
Paket servis çalışanlarını anlattığı kısa belgeselle finale kaldı

Paket servis çalışanlarının sorunlarının anlatıldığı kısa belgesel film 'Aman Delivery' 27'inci İFSAK Kısa Film Festivali'nde finale kaldı.

Paket servis çalışanlarının sorunlarının anlatıldığı kısa belgesel film 'Aman Delivery' 27'inci İFSAK Kısa Film Festivali'nde finale kaldı. Filmin yönetmeni Dr. Öğr. Üyesi Emrah Tüncer, "Hizmet sektöründe çalışan bireylerin yaşadıkları sorunları, çalışma koşullarını "hız ve belirsizlik" mottosu üzerinden anlatmaya çalıştık"dedi.

27'nci İFSAK Kısa Film Festivali ön elemeleri açıklandı. Yarışmasına başvuran 374 film arasından ön jürinin belirlediği 47 film, kurmaca, belgesel, deneysel ve canlandırma başlıklarında 14 Mart'a kadar festival kapsamında izleyici ile buluşuyor.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sosyal Hizmet Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emrah Tüncer'in senaryolaştırıp yönettiği 'Aman Delivery' isimli kısa belgesel de 47 film arasında yer aldı. Paket servis işi yapanların çoğunluğunun güvencesiz göçmenlerden oluştuğunu ve uğradıkları ayrımcılığa dikkat çekmek istediğini belirten Tüncer, "Bu durumu katılımlı gözlemle kayda alıp belgesele dönüştürdük ve bu şekilde hizmet sektöründe çalışan bireylerin yaşadıkları sorunları, çalışma koşullarını "hız ve belirsizlik" mottosu üzerinden anlatmaya çalıştık" dedi.

Ön elemeyi geçmiş yarışma filmlerinden ödül kazananlar festivalin son günü duyurulacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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