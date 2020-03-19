"Paket çok isabetli, erteleme kapsamına inşaat ve konut sektörü de alınmalı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ni çok isabetli bulduklarına vurgu yapan Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Sektörlerin geneli için çok yerinde ve nefes aldıracak düzenlemeler yapılmıştır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"ni çok isabetli bulduklarına vurgu yapan Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Sektörlerin geneli için çok yerinde ve nefes aldıracak düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bazı sektörlere sağlanacak muhtasar, KDV ve SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesi kapsamına inşaat ve konut sektörünün de önemle alınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen 'Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı'nın ardından açıkladığı, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" ile ilgili Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas da görüşlerini dile getirdi.

"SEKTÖRLERİN GENELİ İÇİN ÇOK YERİNDE VE NEFES ALDIRACAK DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR"

Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas konuyla ilgili şunları söyledi: Öncelikle içinden geçmekte olduğumuz korona salgını sürecinden millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde mümkün olan en az hasarla çıkacağımıza inancımı belirtmek istiyorum. Milletimiz tarih boyunca bir olarak pek çok sorunun üstesinden nasıl gelmişse bu süreci de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en kısa sürede atlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bir yandan sağlıkla ilgili tedbirler alınırken tabii ki ekonomimizin de bundan en az etkilenmesi için önlemler bekleniyordu. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan paketi çok isabetli buluyoruz. Sektörlerin geneli için çok yerinde ve nefes aldıracak düzenlemeler yapılmıştır"

"KAPSAMINA İNŞAAT VE KONUT SEKTÖRÜNÜN DE ÖNEMLE ALINMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Ancak bazı sektörlere sağlanacak muhtasar, KDV ve SGK primlerinin Nisan, Mayıs ve Haziran ödemelerinin 6'şar ay ertelenmesi kapsamına inşaat ve konut sektörünün de önemle alınması gerektiğini düşünüyoruz" dedi ve ekledi: "Bilindiği gibi Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olarak binlerce kişiye doğrudan binlercesine de dolaylı olarak istihdam sağlıyoruz. Devreden KDV yükü sektörümüz üzerinde çok ağır bir yüktür. Bu bedellerin şirketlere bu dönemde ödenmesi sermaye enjeksiyonu sağlayacaktır. Geçtiğimiz dönemde yaşanan ekonomik türbülanstan en çok etkilenen ve altı çeyrektir küçülen tek sektör olarak yeni yeni toparlamaya başlamışken içinden geçtiğimiz bu süreç sektörümüzde şimdiden derin izler bırakmaya başlamıştır. Geçmişte olduğu gibi sektörümüz bu tarz türbülanslarda iki katı olumlu ya da olumsuz etkilenmektedir. Bu sebeple işsizlik emici rol üstlenen sektörümüzün bu destek paketine dahil edilmesi ekonomik ve sosyal açıdan son derece önem arz etmektedir"

Kaynak: DHA