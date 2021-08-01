Pakdemirli: "Yarın (1 Ağustos Pazar) nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Değirmenyanı mevkisindeki yangın yönetim merkezinde orman yangınlarındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Değirmenyanı mevkisindeki yangın yönetim merkezinde orman yangınlarındaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.
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Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Yarın (1 Ağustos Pazar) saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan