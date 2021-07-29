Pakdemirli: "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte orman yangınları ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte orman yangınları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş