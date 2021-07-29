Pakdemirli: "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma ve araştırma ilgili kolluk kuvvetleri ve adli mercilerle yapılıyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANTALYA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte orman yangınları ile ilgili basın toplantısı düzenledi.