Pakdemirli: "Yangınla çok ciddi bir savaş veriliyor"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.