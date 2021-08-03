Pakdemirli: "Yangınla çok ciddi bir savaş veriliyor"
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Pakdemirli: "Yangınla çok ciddi bir savaş veriliyor"

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamaları MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris Öğretmenevi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)

Bakan Pakdemirli: "Elimizdeki mevcut envanterde, sürekli çalıştığımız uçak ve helikopter sayımız, şu an yönetim helikopterlerini, uçaklarını saymazsak 48, sayarsak 53-55'i buluyor"

Yayın Bakan Pakdemirli: "5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Çalışmalar tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti giderilecek."

Yayın Bakan Pakdemirli: "Yangınlarda 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 tanker, 155 iş makinesi, yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor."

Pakdemirli: 'Yangınla çok ciddi bir savaş veriliyor'
Pakdemirli: 'Yangınla çok ciddi bir savaş veriliyor'
Pakdemirli: 'Yangınla çok ciddi bir savaş veriliyor'
Pakdemirli: 'Yangınla çok ciddi bir savaş veriliyor'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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