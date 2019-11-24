Pakdemirli ve Yıldırım, fidan dikme etkinliğine katıldı

24.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:02

Fidan dikilecek alanından genel görünüm

Etkinliğe katılanlar

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fidan dikmesi

Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın fidan dikmesi

Pakdemirli ve Yıldırım'ın düzenlenen törene katılması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Torbalı'da öğretmenler adına fidan dikme etkinliğine katıldı.

Kaynak: AA