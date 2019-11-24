Pakdemirli ve Yıldırım, fidan dikme etkinliğine katıldı
Fidan dikilecek alanından genel görünüm Etkinliğe katılanlar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fidan dikmesi Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşması Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın fidan dikmesi Pakdemirli ve Yıldırım'ın düzenlenen törene katılması İZMİR...
Fidan dikilecek alanından genel görünüm
Etkinliğe katılanlar
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fidan dikmesi
Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın fidan dikmesi
Pakdemirli ve Yıldırım'ın düzenlenen törene katılması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Torbalı'da öğretmenler adına fidan dikme etkinliğine katıldı.
Haber Videosu: Pakdemirli ve Yıldırım, fidan dikme etkinliğine katıldı