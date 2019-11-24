Pakdemirli ve Yıldırım, fidan dikme etkinliğine katıldı
Haberler » Güncel » Pakdemirli ve Yıldırım, fidan dikme etkinliğine katıldı - Haber

Pakdemirli ve Yıldırım, fidan dikme etkinliğine katıldı

Fidan dikilecek alanından genel görünüm Etkinliğe katılanlar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fidan dikmesi Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşması Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın fidan dikmesi Pakdemirli ve Yıldırım'ın düzenlenen törene katılması İZMİR...

24.11.2019 15:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:02
Pakdemirli ve Yıldırım, fidan dikme etkinliğine katıldı

Fidan dikilecek alanından genel görünüm

Etkinliğe katılanlar

Tarım ve Orman Bakanı 'nin fidan dikmesi

Bakan Bekir Pakdemirli'nin konuşması

Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın fidan dikmesi

Pakdemirli ve Yıldırım'ın düzenlenen törene katılması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Torbalı'da öğretmenler adına fidan dikme etkinliğine katıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Pakdemirli ve Yıldırım, fidan dikme etkinliğine katıldı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et