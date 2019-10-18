Pakdemirli: "Üç yıl içinde kadın çiftçilerimize 865 milyon TL ödeme yaptık"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye gelme görüntüsü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Girişimci kadın çiftçiler ödül töreninde konuştu - Bakan Pakdemirli: 'Üç yıl içinde kadın çiftçilerimize 865 milyon TL ödeme yaptık"ANKARA - (AA) -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Üç...
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye gelme görüntüsü
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Girişimci kadın çiftçiler ödül töreninde konuştu - Bakan Pakdemirli:
'Üç yıl içinde kadın çiftçilerimize 865 milyon TL ödeme yaptık"
ANKARA - (AA) -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Üç yıl içinde kadın çiftçilerimize 865 milyon TL ödeme yaptık" dedi.