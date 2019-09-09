Pakdemirli: "Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede açık ara dünyada birinci"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki heyetle Türkiye'nin almayı planladığı Rusya'nın Be-200 amfibi yangın söndürme uçağını incelemek üzere Taganrog'u ziyaret etti.
09.09.2019 17:18
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, beraberindeki heyetle Türkiye'nin almayı planladığı Rusya'nın Be-200 amfibi yangın söndürme uçağını incelemek üzere Taganrog'u ziyaret etti. Pakdemirli, ziyaret sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA