Pakdemirli: "Türkiye, bir taraftan yangınlarla mücadelesini yaparken Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta da doğal afetlerle karşı karşıya"
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Pakdemirli: "Türkiye, bir taraftan yangınlarla mücadelesini yaparken Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta da doğal afetlerle karşı karşıya"

Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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"Bir yandan Türkiye hem yangınlarla mücadelesini yaparken diğer taraftan da hem Kastamonu, hem Bartın, hem de Sinop'ta doğal afetlerle karşı karşıya kaldık"

Pakdemirli: 'Türkiye, bir taraftan yangınlarla mücadelesini yaparken Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta da doğal afetlerle karşı karşıya'
Pakdemirli: 'Türkiye, bir taraftan yangınlarla mücadelesini yaparken Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta da doğal afetlerle karşı karşıya'
Pakdemirli: 'Türkiye, bir taraftan yangınlarla mücadelesini yaparken Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta da doğal afetlerle karşı karşıya'
Pakdemirli: 'Türkiye, bir taraftan yangınlarla mücadelesini yaparken Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta da doğal afetlerle karşı karşıya'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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Pakdemirli: "Türkiye, bir taraftan yangınlarla mücadelesini yaparken Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta da doğal afetlerle karşı karşıya" - Haberler
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