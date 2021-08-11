Pakdemirli: "Türkiye, bir taraftan yangınlarla mücadelesini yaparken Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta da doğal afetlerle karşı karşıya"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.