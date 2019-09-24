Pakdemirli, TMO ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımı protokolü imza törenine katıldı
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımına ilişkin işbirliği protokolü Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Protokolün imzalanması Fotoğraf çekimi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile TARİŞ arasında kuru...
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımına ilişkin işbirliği protokolü
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
Protokolün imzalanması
Fotoğraf çekimi ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile TARİŞ arasında kuru üzüm alımına ilişkin işbirliği protokolünün imza törenine katıldı.