Pakdemirli "TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi"nin açılışını yaptı - ŞANLIURFA Sulama projesinin yer aldığı tarlalar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açılış butonuna basması Açılışla birlikte her biri açılan sulama üniteleri Bakan Pakdemirli ve beraberindekilerin tohumların tanıtıldığı stantları gezip incelemelerde bulunmaları Bakan Pakdemirli'nin...

Sulama projesinin yer aldığı tarlalar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açılış butonuna basması Açılışla birlikte her biri açılan sulama üniteleri Bakan Pakdemirli ve beraberindekilerin tohumların tanıtıldığı stantları gezip incelemelerde bulunmaları Bakan Pakdemirli'nin biçer-dövere binmesi Bakan Pakdemirli "TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi"nin açılışını yaptı ŞANLIURFA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "TİGEM Ceylanpınar Sulama Projesi"nin açılış programına katıldı. (3) Kaynak: AA