Pakdemirli: "Temizlik, maske ve mesafeyi unutmamamız gerekiyor" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi Bakan Pakdemirli'nin konuşması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediye başkanları, ziraat odası başkanları ve tarımla ilgili STK'larla toplantı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi Bakan Pakdemirli'nin konuşması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediye başkanları, ziraat odası başkanları ve tarımla ilgili STK'larla toplantı yaptı. (1) Kaynak: AA