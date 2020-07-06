Pakdemirli: "Temizlik, maske ve mesafeyi unutmamamız gerekiyor"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi Bakan Pakdemirli'nin konuşması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediye başkanları, ziraat odası başkanları ve tarımla ilgili STK'larla toplantı yaptı.
06.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:22
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girmesi
Bakan Pakdemirli'nin konuşması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, belediye başkanları, ziraat odası başkanları ve tarımla ilgili STK'larla toplantı yaptı. (1)
Kaynak: AA