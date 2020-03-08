Pakdemirli: "Tarımın geleceğini hep birlikte yazıyor olacağız"
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salondaki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Aliağa İlçe Kongresi'ne katıldı.
08.03.2020 21:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:34
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salondaki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Aliağa İlçe Kongresi'ne katıldı. (2)
Kaynak: AA
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