Pakdemirli: "Tarımın geleceğini hep birlikte yazıyor olacağız" -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salondaki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Aliağa İlçe Kongresi'ne katıldı.