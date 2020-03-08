Pakdemirli: "Tarımın geleceği hepimizin geleceği"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması Pasta kesimi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı.
08.03.2020 15:31 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:33
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüdeki konuşması
Pasta kesimi İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'de AK Parti Kınık İlçe Kongresi'ne katıldı. (3)
Kaynak: AA
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