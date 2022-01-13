Pakdemirli: "Tarım ve orman sektörümüzü bölgesinde ve dünyada söz sahibi yapmak için çalışmaya devam ediyoruz"
AA / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel
Toplantının yapıldığı salon ve salonda bulunan katılımcılar Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.
Toplantının yapıldığı salon ve salonda bulunan katılımcılar
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, muhtarlar ve STK temsilcileriyle bir araya geldi. (5)