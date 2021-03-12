Pakdemirli: "(Süt) Destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız"
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Pakdemirli: "(Süt) Destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız"

12.03.2021 12:04 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:54

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'HAYGEM Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'HAYGEM Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Bakan Pakdemirli: "(Süt) Destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız."

Pakdemirli: "2020'nin ekim kasım ayları için 243 bin 128 üreticimize 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ süt için 424 milyon 194 bin lira ödeme yapacağız."

Pakdemirli: '(Süt) Destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız'
Pakdemirli: '(Süt) Destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız'
Pakdemirli: '(Süt) Destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız'
Pakdemirli: '(Süt) Destek ödemesini bugün saat 18.00'den itibaren üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlayacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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