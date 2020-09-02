Pakdemirli: "Tarım sektöründe yüzde 4 büyüme ile karşı karşıyayız" Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Selendi AK Parti İlçe Başkanlığında karşılanması Bakan Pakdemirli'nin Selendi AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle sohbet etmesi Bakan Pakdemirli'ye hediye takdimi Bakan Pakdemirli'nin, AK Parti Selendi İlçe Kongre alanına gitmesi AK...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin, Selendi AK Parti İlçe Başkanlığında karşılanması Bakan Pakdemirli'nin Selendi AK Parti İlçe Başkanlığında partililerle sohbet etmesi Bakan Pakdemirli'ye hediye takdimi Bakan Pakdemirli'nin, AK Parti Selendi İlçe Kongre alanına gitmesi AK Partili vatandaşlardan görüntüler Bakan Pakdemirlinin konuşması - Pakdemirli: "Tarım sektöründe % 4 büyüme ile karşı karşıyayız" MANİSA (AA) Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Selendi AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Ardından Bakan Pakdemirli, AK Parti Selendi İlçe Kongresi'ne katıldı. Kaynak: AA