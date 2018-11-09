Pakdemirli, "Tarım-Gıda Endüstrisi ve Değer Zincirine Rekabetçi Yaklaşım" Zirvesi'ne Katıldı

Pakdemirli, "Tarım-Gıda Endüstrisi ve Değer Zincirine Rekabetçi Yaklaşım" Zirvesi'ne Katıldı

- "Tarım-Gıda Endüstrisi ve Değer Zincirine Rekabetçi Yaklaşım" Temalı Rekabet Zirvesi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelişi Salondan detaylar ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım-Gıda Endüstrisi ve Değer Zincirine Rekabetçi Yaklaşım" Temalı Rekabet...

- "Tarım-Gıda Endüstrisi ve Değer Zincirine Rekabetçi Yaklaşım" Temalı Rekabet Zirvesi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona gelişi
Salondan detaylar ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım-Gıda Endüstrisi ve Değer Zincirine Rekabetçi Yaklaşım" Temalı Rekabet Zirvesi'ne katıldı.

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