Pakdemirli: "Tarım, en çok speküle edilen konulardan bir tanesi"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Ticaret Odasında sektör temsilcileriyle bir araya geldi.
09.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:27
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Ticaret Odasında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Pakdemirli, burada konuşma yaptı. (1)
Kaynak: AA
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