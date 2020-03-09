Pakdemirli: "Tarım, en çok speküle edilen konulardan bir tanesi"
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Bekir Pakdemirli, Isparta, Güncel

Pakdemirli: "Tarım, en çok speküle edilen konulardan bir tanesi"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Ticaret Odasında sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

09.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:27
Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ISPARTA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta Ticaret Odasında sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Pakdemirli, burada konuşma yaptı. (1)

Pakdemirli: 'Tarım, en çok speküle edilen konulardan bir tanesi'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Pakdemirli: "Tarım, en çok speküle edilen konulardan bir tanesi"

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