Pakdemirli: "(Tağşiş) Tekrarı durumunda hapis cezasının getiriliyor olması lazım olduğunu...
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Pakdemirli: "(Tağşiş) Tekrarı durumunda hapis cezasının getiriliyor olması lazım olduğunu...

Gıda denetimine çıkacak ekipler Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

17.02.2020 13:17 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:20
Pakdemirli:

Gıda denetimine çıkacak ekipler

Tarım ve Orman Bakanı 'nin açıklaması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Pakdemirli: "(Tağşiş) Tekrarı durumunda hapis cezasının getiriliyor olması lazım olduğunu...
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