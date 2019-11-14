Pakdemirli: "Suyun sektörlere göre kullanımı dikkate alındığında tarım sektörü ön plana çıkmaktadır"
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Pakdemirli: "Suyun sektörlere göre kullanımı dikkate alındığında tarım sektörü ön plana çıkmaktadır"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısına katıldı.

14.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:10
Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı 'nin konuşması

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısına katıldı. (2)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Pakdemirli: "Suyun sektörlere göre kullanımı dikkate alındığında tarım sektörü ön plana çıkmaktadır"
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