Pakdemirli: "Suyun sektörlere göre kullanımı dikkate alındığında tarım sektörü ön plana çıkmaktadır"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısına katıldı.
14.11.2019 12:05 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:10
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması
ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısına katıldı. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Pakdemirli: "Suyun sektörlere göre kullanımı dikkate alındığında tarım sektörü ön plana çıkmaktadır"