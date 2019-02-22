Pakdemirli: "Sulamanın Bizim Başarımızdaki Ana Anahtar Olduğunu Biliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kemalpaşa'da düzenlenen Tarım ve Orman Sektör Buluşması programına katıldı. (1)

"Avrupa'da, Türkiye birinci sıradadır, gayri safi tarımsal hasılada. Yani tarımsal üretim olarak Avrupa'da birinci sıradayız. Dünyada da yedinci sıradayız"

"Besicilikle ilgili gerekli tedbirleri aldık. İnşallah 2022 itibariyle Türkiye tekrar ihracat yapan, ette de ihracat yapan bir ülke haline gelecek"

"Kendinizi hiç aşağı görmeyin. Çünkü, hakikaten sektörün performansı iyi. Bundan çok daha iyi olması lazım. Bu bize yeterli mi? Asla yeterli değil"

"Dünyada erozyonla mücadelede lideriz"

"Türkiye çapında baktığımız zaman bizim 2 milyon hektar daha sulamaya açmamız lazım. Her gün bir hektarı daha nasıl sulamaya açarız diye kafamızı elimizin arasına alıyoruz. Çünkü sulamanın bizim başarımızdaki ana anahtar olduğunu biliyoruz"

Kaynak: AA