Pakdemirli: "Sulama alanında 19 yılda 255 milyar liralık yatırım yaptık. Bu dönemde inşa edilen 600 baraj, Cumhuriyet tarihinde yapılanın iki katı."
Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık - Haberler | Ekonomi
Pakdemirli: "Sulama alanında 19 yılda 255 milyar liralık yatırım yaptık. Bu dönemde inşa edilen 600 baraj, Cumhuriyet tarihinde yapılanın iki katı.
Pakdemirli: "Sulama alanında 19 yılda 255 milyar liralık yatırım yaptık. Bu dönemde inşa edilen 600 baraj, Cumhuriyet tarihinde yapılanın iki katı."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Çiçek Palabıyık