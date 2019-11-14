Pakdemirli: "Su hayattır, tarımdır, gıdadır, ormandır, hayvancılıktır"
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Pakdemirli: "Su hayattır, tarımdır, gıdadır, ormandır, hayvancılıktır"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girişi Katılımcılar Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısına katıldı.

14.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:57
Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı 'nin salona girişi

Katılımcılar

Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı

Bekir Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısına katıldı. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Pakdemirli: "Su hayattır, tarımdır, gıdadır, ormandır, hayvancılıktır"
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