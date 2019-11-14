Pakdemirli: "Su hayattır, tarımdır, gıdadır, ormandır, hayvancılıktır"
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girişi Katılımcılar Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı Bekir Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısına katıldı.
14.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:57
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin salona girişi
Katılımcılar
Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkışı
Bekir Pakdemirli'nin konuşması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sürdürülebilir Gıda Güvenliği İçin Sulamada Modernizasyon" tanıtım toplantısına katıldı. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Pakdemirli: "Su hayattır, tarımdır, gıdadır, ormandır, hayvancılıktır"