Pakdemirli, STK temsilcileriyle bir araya geldi
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Pakdemirli, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "ÇKS kayıtları haziran ayının sonu itibarıyla bitmişti.

10.07.2020 22:24 | Son Güncelleme: 10.07.2020 22:30

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "ÇKS kayıtları haziran ayının sonu itibarıyla bitmişti. ÇKS kayıtlarını koşulsuz şekilde 1 Eylül'e kadar uzatmış olduk. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Bakan Pakdemirli, Tokat'taki bir otelde sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlığın yürüttüğü çalışmalarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, ekilmedik bir karış toprak dahi bırakmamak niyetinde olduklarını, hayvancılığı geliştirmek için her türlü desteği verdiklerini, 2023'e kadar Türkiye nüfusu kadar küçükbaşa ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde 81 il ve 922 ilçe ile sürekli irtibat halinde olduklarını, videokonferans toplantıları yaptıklarını anlatan Pakdemirli, Erzurum, İzmir, Konya, Antalya, Samsun ve Adana'da "söz sizde" buluşmaları gerçekleştirdiklerini, krizi fırsata çevirerek dijital imkanlar kullandıklarını belirtti.

Pakdemirli, 18 yılda oluşturulan güçlü tarım orman altyapısı ile 310 milyar lira tarımsal destek sağladıklarına işaret ederek, "Tarımsal hasılamızı 7,5 kat artırdık. 4,7 milyar fidan diktik. Tohumluk üretimimizi 8 kat artırdık. Büyükbaş hayvan varlığımızı yüzde 80, küçükbaş hayvan varlığımızı yüzde 51 artırdık. 18 milyar dolarlık tarımsal ihracatımız ve 5,3 milyar dolarlık dış ticaret fazlamızla tarımda net ihracatçıyız." diye konuştu.

Türkiye'nin tarımda gerçek fotoğrafının ne olduğu sorusuna cevap vermek istediğini dile getiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Bazen muhalefete bakıyorum. Meclis'te arkadaşlarımız yaşıyorlar. 'Tarım bitti, tarım öldü, üretici bitti'. Söylenen sözlerin hiçbiri rakamlara dayalı değil. Rakamlardan hiçbir gerçeği saklayamazsınız ve size doğruları söyler. Tarımsal hasılamız tam 7,5 misli 2002 ile 2020 arasında artmış. 275 milyar liraya geldi. 585 yeni baraj inşa ettik Türkiye genelinde. Bunun anlamı şu. Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca yapılan barajların 2,5 misli. Bu, 18 yıllık sürece sığdırılmış. Bugünkü parayla 310 milyar lira tarımsal destek çiftçimize verildi. 6,6 milyon hektar alan sulamaya açıldı. Tohumluk ihracatımız 10 misli arttı. Süt üretimimiz yüzde 130 arttı."

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tarımsal üretimdeki başarılar taçlandırıldı"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile desteklerde muazzam artış yaşandığına, 2018 yılında 14,5 milyar lira tarımsal desteği 2019'da 16,1 milyar liraya çıkardıklarına işaret eden Pakdemirli, 2020'de destekleri toplamda yüzde 52 artışla 22 milyar liraya yükselttiklerini vurguladı.

Bütçelerinin yüzde 55'ini çiftçiye, yani tarımsal desteklere ayırdıklarının altını çizen Pakdemirli, tarımsal desteklerin yüzde 75'i olan 16 milyar liranın çiftçilerin hesaplarına yattığını aktardı.

Tarımsal üretimde büyük ivme yakaladıklarına, bu bakımdan AB'de lider konuma geldiklerine dikkati çeken Pakdemirli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile tarımsal üretimdeki başarılar taçlandırıldı. 189 milyar lira olan tarımsal üretim 2018'de 217, 2019'da da 275 milyar lira oldu. 2019 yılında ülke ekonomisine katkımız yüzde 6,5 ve tarımsal gayri safi yurt içi hasılamız 48 milyar dolarla yine Avrupa'da birincilik konumuna oturduk." diye konuştu.

Pakdemirli, üretici dostu politikalar üretmeye çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"2019 yılı içinde kendimize bir söz vermiştik. Bu söz, hiçbir problemli ürün bırakmamak. Üreticimizin memnun olmadığı, 'Ben kar edemiyorum' dediği hiçbir ürün kalmamalı. Bunu da aynen böyle yaptık. Yeşil çay yüzde 25, şeker pancarında yüzde 28, ekmeklik buğday yüzde 29, çiğ sütte yüzde 35... Yani her üründe neredeyse çok ciddi artışlara sebebiyet verebilecek şekilde fiyat ayarlamaları yaptık. Bu fiyat ayarlamalarını bazen regülasyon kuruluşları alım destekli yaptık, bazen de sektörün oyuncularını ve paydaşları bir masaya oturttuk, oturun anlaşın."

ÇKS kayıt süresi 1 Eylül'e kadar uzatıldı

Pakdemirli, ilk defa açıklayacağını belirterek, "Biliyorsunuz, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları haziran ayının sonu itibarıyla bitmişti. ÇKS kayıtlarını koşulsuz şekilde 1 Eylül'e kadar uzatmış olduk. Üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Programa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, milletvekilleri ile protokol üyeleri katıldı.

Bakan Pakdemirli, toplantıdan önce Valilik ile Belediye Başkanlığını da ziyaret etti.

Pakdemirli, STK temsilcileriyle bir araya geldi

Kaynak: AA

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