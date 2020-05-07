Pakdemirli: "Sözleşmeli üretimin en önemli basamağı olan Dijital Tarım Pazarı'nı devreye aldık"
07.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 07.05.2020 13:47
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle düzenlenen il tarım müdürleri koordinasyon toplantısına katıldı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle düzenlenen il tarım müdürleri koordinasyon toplantısına katıldı. (4)
"Sözleşmeli üretimin en önemli basamağı olan Dijital Tarım Pazarı'nı (DİTAP) devreye aldık"
Kaynak: AA