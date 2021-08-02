Pakdemirli: "Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol altına aldık"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.