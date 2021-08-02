Pakdemirli: "Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol altına aldık"
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Pakdemirli: "Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol altına aldık"

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milas'ta Yangın Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

Pakdemirli: 'Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol altına aldık'
Pakdemirli: 'Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol altına aldık'
Pakdemirli: 'Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol altına aldık'
Pakdemirli: 'Son 5 günde 132 yangından 125'ini kontrol altına aldık'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

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