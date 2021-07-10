Pakdemirli: Son 20 yılda çok farklı bir yere geldik (2)

'YÜZDE 50'SİNİ BAKANLIK KARŞILAYACAK'Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Dambaslar Mahallesi'nde kanola ve buğday hasadına katıldı.

'YÜZDE 50'SİNİ BAKANLIK KARŞILAYACAK'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesine bağlı Dambaslar Mahallesi'nde kanola ve buğday hasadına katıldı. Tarlada biçerdöver kullanan Bakan Pakdemirli, memleketin dört bir tarafında, 4 mevsimde, 7 ayrı bölgede üretimin devam ettiğini;

buğdayda Türkiye'nin bazı illerinde problemler olduğunu ancak Trakya'da bugün hem kanola hem de buğday tarlasında hasat yapacaklarını söyledi. Pakdemirli, "Kanolanın artık hakkını teslim etmemiz lazım. Şöyle bir hesap yapalım, çok basit. Bugün eğer ayçiçeği yerine kanola eksek Türkiye kendi kendine yeterliliğine kavuşacak. Yani ayçiçeğinde ortalama dekarda 100 kilogram yağ alırken kanoladan 150 kilogram almamız mümkün. Kanola kendi kendine yeterlilik anlamında son derece önemli. Kanolayla ilgili şöyle bir müjde vermek isterim, kanola tohumunun bundan sonra yüzde 50'sini bakanlık olarak biz karşılayacağız" dedi.

Bakan Pakdemirli, pandemi ve kuraklık riskiyle 1 yıl geçtiğini belirterek, "Ayçiçeği Türkiye'nin bir kültürü. Hem üretim hem tüketim kültürü ama bir yandan da kanola üretimine, bu kadar sağlıklı bir yağın üretimine daha fazla değer vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çiftçi açısından da üretici açısından da önemli derecede artıları olan bir ürünümüz. Kanolanın oluşan fiyatları itibarıyla baktığımız zaman çiftçinin hem kanolada hem de hububat ve buğdayda yüzü gülüyor. Son yıllarda artan desteklerin yanında bir de üretici dostu politikaları devreye koymamızla hasat zamanından önce açıklanan fiyatlarla TMO'nun alım fiyatlarıyla üreticimizin yüzünü güldürmeyi başardık. Allah'a şükürler olsun bugün itibarıyla hem kanolamızda hem buğdayımızda bölgemizdeki çiftçilerimizin hiçbir üründen şikayetinin olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın