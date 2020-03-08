Pakdemirli: "Şehirlerimizde eğer rahat yaşamak istiyorsak, bu yüzden Suriye'deyiz, İdlib'deyiz"
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkması -Bakan Pakdemirli'nin salondaki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Aliağa İlçe Kongresi'ne katıldı.
08.03.2020 20:47 | Son Güncelleme: 08.03.2020 20:50
-Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkması
-Bakan Pakdemirli'nin salondaki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Aliağa İlçe Kongresi'ne katıldı. (1)
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Pakdemirli: "Şehirlerimizde eğer rahat yaşamak istiyorsak, bu yüzden Suriye'deyiz, İdlib'deyiz"