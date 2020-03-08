Pakdemirli: "Şehirlerimizde eğer rahat yaşamak istiyorsak, bu yüzden Suriye'deyiz, İdlib'deyiz" -Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kürsüye çıkması -Bakan Pakdemirli'nin salondaki konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Aliağa İlçe Kongresi'ne katıldı.