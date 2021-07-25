Pakdemirli: "Salı günü itibariyle tarımla ilgili, tarımsal üretimle ilgili hasar tespitlerimizi tamamlamış olacağız"
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Pakdemirli: "Salı günü itibariyle tarımla ilgili, tarımsal üretimle ilgili hasar tespitlerimizi tamamlamış olacağız"

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ARTVİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel ve heyelan yaşanan Artvin'in Arhavi ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ARTVİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel ve heyelan yaşanan Artvin'in Arhavi ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli: 'Salı günü itibariyle tarımla ilgili, tarımsal üretimle ilgili hasar tespitlerimizi tamamlamış olacağız'
Pakdemirli: 'Salı günü itibariyle tarımla ilgili, tarımsal üretimle ilgili hasar tespitlerimizi tamamlamış olacağız'
Pakdemirli: 'Salı günü itibariyle tarımla ilgili, tarımsal üretimle ilgili hasar tespitlerimizi tamamlamış olacağız'
Pakdemirli: 'Salı günü itibariyle tarımla ilgili, tarımsal üretimle ilgili hasar tespitlerimizi tamamlamış olacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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Pakdemirli: "Salı günü itibariyle tarımla ilgili, tarımsal üretimle ilgili hasar tespitlerimizi tamamlamış olacağız" - Haberler
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