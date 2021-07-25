Pakdemirli: "Salı günü itibariyle tarımla ilgili, tarımsal üretimle ilgili hasar tespitlerimizi tamamlamış olacağız"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklaması ARTVİN - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sel ve heyelan yaşanan Artvin'in Arhavi ilçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.