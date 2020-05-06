Pakdemirli: "Salgın nedeniyle gıda arz güvenliğimizle ilgili bir sıkıntı yok"
06.05.2020 13:56 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:00
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Erzurum Söz Sizde" programında Erzurumlu çiftçilerle görüştü.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Erzurum Söz Sizde" programında Erzurumlu çiftçilerle görüştü. (1)
Kaynak: AA