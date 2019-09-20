Pakdemirli: "(Pendik'teki yangın) Yakalanan kişiyle ilgili görünen o ki bir terör bağlantısı mevcut"

Pakdemirli: "(Pendik'teki yangın) Yakalanan kişiyle ilgili görünen o ki bir terör bağlantısı mevcut"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamada bulunması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik'teki orman yangını ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

20.09.2019 15:52
Pakdemirli:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin açıklamada bulunması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik'teki orman yangını ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "(Pendik'teki yangın) Yakalanan kişiyle ilgili görünen o ki bir terör bağlantısı mevcut."

Kaynak: AA
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