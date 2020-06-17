Pakdemirli: "Ormanlarımızı artık İHA ile gözetliyoruz"
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Pakdemirli: "Ormanlarımızı artık İHA ile gözetliyoruz"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın uçağı tanıtım toplantısına katıldı.

17.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 17.06.2020 15:28

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin gelişi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın uçağı tanıtım toplantısına katıldı. (1)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Ormanlarımızı artık İHA ile gözetliyoruz. Bu sayede sahadan alınan görüntüler ?canlı olarak yangın yönetim merkezi ile paylaşılarak, ?yangınlara daha etkin ve hızlı müdahale fırsatı oluşacaktır. İHA, 24 saat uçarak gece ve gündüz, 23 bin feette bulunduğu noktadan ?3,5 milyon hektarlık orman alanını gözetleyerek, ?361 adet yangın gözetleme kulemizin yaptığı görevi yerine getirmektedir."

Pakdemirli: 'Ormanlarımızı artık İHA ile gözetliyoruz'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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